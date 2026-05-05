L' Irpinia Corre 2026 | ad Atripalda lo sport incontra cultura e territorio
Atripalda (AV), 5 maggio 2026 — Torna l'appuntamento più atteso per i podisti irpini: la gara podistica "L'Irpinia Corre" si svolgerà domenica 10 maggio 2026 su circuito cittadino ad Atripalda, valida quale Campionato Regionale FIDAL Amatori.La manifestazione vanta radici profonde: nata nel 1996.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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