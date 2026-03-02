Europa sotto attacco Terzi di Sant’Agata avverte | Cipro è il banco di prova dell’Unione

Giulio Terzi di Sant’Agata, senatore e presidente della Commissione Politiche UE, commenta la situazione a Cipro affermando che l’Europa è sotto attacco. L’ex ministro degli Esteri evidenzia il ruolo di Cipro come test per l’Unione, senza approfondire le cause o i motivi dietro gli eventi recenti. La sua analisi si concentra esclusivamente sui fatti accaduti e sulla loro rilevanza.

“L’Europa è sotto attacco”. Giulio Terzi di Sant’Agata, già Ministro degli Esteri, Ambasciatore negli Stati Uniti e oggi senatore e presidente della Commissione Politiche UE, usa parole nette per commentare quanto accaduto a Cipro. Non è una formula retorica né un’espressione emotiva: è una valutazione politica. Quando viene colpito uno Stato membro, sostiene, non è un episodio locale ma un segnale rivolto all’intera Unione Europea. E minimizzare significherebbe non comprendere la natura del passaggio storico che il continente sta attraversando. Nel suo intervento, Terzi collega l’episodio cipriota a un quadro più ampio di pressione sui confini europei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

