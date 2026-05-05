Negli ultimi mesi, il conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran ha portato a una serie di tensioni militari e a un peggioramento delle condizioni economiche nel paese mediorientale. Il presidente degli Stati Uniti aveva previsto una guerra di circa due mesi, ma le ostilità sono proseguite per circa sei settimane dall’avvio dell’operazione Epic Fury. La situazione resta incerta, con possibilità di sviluppi sia sul fronte militare sia su quello finanziario.

Il Presidente Usa Donald Trump aveva indicato una tempistica di due mesi quale durata della guerra contro il regime islamico iraniano, e in effetti le ostilità sono durate circa sei settimane dall'inizio di Epic Fury. Questi erano i tempi necessari per indebolire e ridurre la capacità offensiva degli Ayatollah e soprattutto per far sì che iniziasse una crisi economica profonda, tale da mettere in discussione il potere di Teheran e la sua capacità oppressiva interna. Sul piano militare si stima che missili e droni siano stati ridotti di circa il 50%, i lanciatori del 7080%, e che l'80% dell'aviazione e dei sistemi di difesa aerea non esista più, così come il 90% delle fabbriche di armi e delle imbarcazioni della marina, oggi ridotta a motoscafi e motovedette di piccole dimensioni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Iran cadrà militarmente o per una crisi economica

L’Iran è attraversato da proteste che hanno al centro il governo, crisi economica e temi sociali

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