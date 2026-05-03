Recenti sondaggi mostrano che il 66% degli americani disapprova l’attuale governo, con i cittadini preoccupati per le ripercussioni di una crisi economica e delle tensioni con l’Iran. La crescente insoddisfazione si riflette anche nel calo del sostegno tra gli elettori moderati del partito repubblicano. Le questioni di politica estera e l’andamento dell’economia sembrano influenzare in modo significativo l’opinione pubblica.

? Cosa scoprirai Come influisce la tensione con l'Iran sul portafoglio degli americani?. Perché il consenso repubblicano sta svanendo tra gli elettori moderati?. Quali strategie usa Trump per giustificare l'attuale inflazione?. Come cambieranno le elezioni di metà mandato dopo questo crollo?.? In Breve Il 79% dei repubblicani sostiene l'intervento militare contro l'Iran.. Il 52% degli indipendenti vicini ai repubblicani approva la strategia militare.. Solo il 34% degli americani approva la gestione economica dell'amministrazione.. Il 23% degli intervistati sostiene le strategie per contenere i prezzi.. Il tasso di disapprovazione contro Donald Trump ha raggiunto il 66% negli Stati Uniti, segnando un punto di svolta critico per la gestione del secondo mandato presidenziale a sei mesi dalle elezioni di metà mandato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump: il disapprovazione sale al 66% tra crisi economica e Iran

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

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