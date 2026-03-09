Guerra Iran | Mattarella convoca difesa per crisi economica

Il presidente della Repubblica ha convocato il ministro della Difesa al Quirinale per discutere della crisi economica in Iran, in un momento di alta tensione internazionale. La riunione si svolge nel palazzo presidenziale, che diventa il punto di riferimento per le decisioni strategiche del governo. La convocazione avviene in risposta alla situazione di instabilità nella regione.

Il Palazzo del Quirinale diventa il centro nevralgico delle decisioni strategiche nazionali in un momento di estrema tensione internazionale. Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha fissato per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10 una riunione del Consiglio Supremo di Difesa. L’ordine del giorno è chiaro e preoccupante: analizzare la guerra in Iran e nel Medio Oriente, valutando gli effetti diretti della crisi in corso sulla sicurezza e sull’economia italiana. Questa convocazione non è una formalità burocratica, ma un segnale forte che la situazione geopolitica sta avendo ripercussioni immediate sul territorio nazionale. La presenza del Capo dello Stato indica che le dinamiche belliche non rimangono confinate ai confini regionali, ma richiedono un coordinamento a livello supremo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

