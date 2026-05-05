Lunedì sera, gli Emirati Arabi Uniti hanno comunicato di aver intercettato un attacco proveniente dall’Iran che ha coinvolto un porto petrolifero e diverse navi nella regione. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa locale, la difesa aerea ha intercettato in totale 12 missili balistici, tre missili da crociera e quattro droni. Non sono stati segnalati danni o vittime nell’immediato. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità locali.

L’Iran attacca un porto petrolifero e le navi negli Emirati Arabi Uniti. Il Ministero della Difesa degli Emirati ha dichiarato che la sua difesa aerea ha intercettato un totale di 12 missili balistici, tre missili da crociera e quattro droni. Teheran non ha né confermato né smentito gli attacchi. Secondo quanto riferito, l’Iran avrebbe attaccato con missili e droni un porto petrolifero e delle navi negli Emirati Arabi Uniti. Teheran non ha né confermato né smentito gli attacchi. In precedenza, la televisione di stato iraniana aveva citato un funzionario militare anonimo secondo il quale Teheran “non aveva alcun piano” per colpire gli Emirati Arabi Uniti o uno dei loro giacimenti petroliferi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - L’Iran attacca un porto petrolifero e le navi negli Emirati?

L'IRAN ha un'ARMA SEGRETA (e minaccia di usarla...)

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