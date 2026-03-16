L’Iran incendia il Golfo in fiamme un campo petrolifero negli Emirati E se gli Usa mandano le truppe sarà un Vietnam – La diretta

Da open.online 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un nuovo episodio di tensione nel Golfo, un campo petrolifero negli Emirati è stato colpito da un incendio. Nel 17esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le compagnie petrolifere hanno comunicato a Donald Trump che la crisi energetica si intensificherà. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le operazioni di spegnimento sono in corso.

Nel 17esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran le compagnie petrolifere hanno mandato un messaggio a Donald Trump: la crisi energetica peggiorerà. Per questo il presidente degli Stati Uniti ha detto che il futuro della Nato sarà «negativo» se gli alleati non contribuiranno a garantire l’apertura di Hormuz. Berlino e Londra hanno fatto sapere di aver preso atto delle affermazioni di Trump, ma nelle ultime ore è arrivato il rifiuto alle richieste Usa riguardo allo Stretto. Intanto il Brent torna sopra i 104 dollari. Il tycoon ha fatto anche sapere che sta trattando con Teheran: «Ma non credo che siano pronti (ad arrendersi, ndr ). Ci stanno però arrivando piuttosto vicino». 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Detriti di razzi su base italiana Unifil in Libano. Teheran: "Se Usa mandano truppe di terra sarà un altro Vietnam"Nel tardo pomeriggio di oggi, nella base Unifil di Shama nel sud del Libano, sede del Comando del Settore Ovest a guida italiana, sono caduti alcuni...

Leggi anche: Iran: "Attaccate le basi Usa negli Emirati, in Kuwait e Israele"

Contenuti e approfondimenti su Iran incendia

Temi più discussi: Petrolio e fumi tossici. La guerra incendia il Golfo e ora nel mirino c'è l'acqua; Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video; Il cielo plumbeo sopra Teheran: le conseguenze dell'incendio degli impianti petroliferi attaccati; Video: colonne di fumo dopo gli attacchi Usa-Israele agli impianti petroliferi iraniani.

l iran incendia ilIran, attacco a due petroliere nel Golfo Persico: incendio sulla Zefyros nelle acque dell’Iraq. Il videoIn questo contesto le immagini di u na delle due petroliere attaccate nella notte dall'Iran nelle acque irachene del Golfo su cui si trova l'imboccatura dello Stretto di Hormuz, il braccio di mare ... tg.la7.it

l iran incendia ilIran, il cardinale Parolin: «La guerra preventiva rischia di incendiare il mondo»il cardinale Pietro Parolin è intervenuto sull’attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran in una lunga intervista ai media vaticani ... roma.corriere.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.