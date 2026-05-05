Le gemelle Cappa sono state convocate per un interrogatorio che si terrà questa mattina alle 10 in una caserma di Milano. La convocazione, arrivata ieri, le invita a comparire come testimoni. È previsto che un altro interrogatorio si svolga domani a Mestre, coinvolgendo probabilmente Marco Poggi, fratello di Chiara. Finora non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui motivi di queste convocazioni.

Milano, 5 maggio 2026 – E’ arrivata ieri a sorpresa la convocazione per oggi alle 10 alla caserma Montebello, in via Monti, a Milano come testimoni di Paola e Stefania Cappa e domani probabilmente a Mestre di Marco Poggi,fratello di Chiara. Che a Marco Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, invece sia stato chiesto di presentarsi, sempre dom ani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia si si sapeva da qualche giorno. Sempio probabilmente deciderà di non rispondere ma l’infinita storia dell’omicidio, nell’agosto di 19 anni orsono, di Chiara Poggi ormai riserva piccoli o grandi colpi di scena quasi giornalieri. Tg1, 'saranno sentiti come persone informate sui fatti' I due giorni di attività istruttoria preludono alla chiusura delle indagini, in vista della richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’interrogatorio in diretta delle gemelle Cappa: sono attese alle 10 in Procura

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