L’interrogatorio in diretta delle gemelle Cappa | saranno sentite come testimoni sull’omicidio della cugina

Le gemelle Cappa sono state convocate a testimoniare in un procedimento legale relativo all’omicidio di una cugina. La loro comparizione si terrà oggi alle 10 presso la caserma di Milano e, probabilmente, domani a Mestre, dove sarà ascoltato anche il fratello di una delle vittime. La convocazione è stata annunciata con sorpresa, e la loro presenza è prevista come testimoni nel procedimento in corso.

Milano, 5 maggio 2026 – E’ arrivata ieri a sorpresa la convocazione per oggi alle 10 alla caserma Montebello, in via Monti, a Milano come testimoni di Paola e Stefania Cappa e domani probabilmente a Mestre di Marco Poggi,fratello di Chiara. Che a Marco Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, invece sia stato chiesto di presentarsi, sempre dom ani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia si si sapeva da qualche giorno. Sempio probabilmente deciderà di non rispondere ma l’infinita storia dell’omicidio, nell’agosto di 19 anni orsono, di Chiara Poggi ormai riserva piccoli o grandi colpi di scena quasi giornalieri. Tg1, 'saranno sentiti come persone informate sui fatti' I due giorni di attività istruttoria preludono alla chiusura delle indagini, in vista della hiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’interrogatorio in diretta delle gemelle Cappa: saranno sentite come testimoni sull’omicidio della cugina Notizie correlate La versione delle gemelle Cappa sull’omicidio della cugina Chiara Poggi: cosa avevano detto nei primi interrogatoriOggi 5 maggio è il giorno dell'interrogatorio delle gemelle Stefania e Paola Cappa, le cugine di Chiara Poggi. L’interrogatorio in diretta delle gemelle Cappa: sono attese alle 10 in ProcuraMilano, 5 maggio 2026 – E’ arrivata ieri a sorpresa la convocazione per oggi alle 10 alla caserma Montebello, in via Monti, a Milano come testimoni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Garlasco, oggi l'interrogatorio delle gemelle Cappa. Anche Marco Poggi convocato dai pm; Gemelle Cappa e Marco Poggi convocati in procura a Pavia: interrogatori prima del fine indagini; Garlasco, domani interrogate gemelle Cappa. Il 6 Sempio e Marco Poggi; Caso Garlasco, oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le gemelle Cappa. L’interrogatorio in diretta delle gemelle Cappa: sono attese alle 10 in ProcuraÉ il giorno delle cugine di Chiara Poggi convocate dai pm di Pavia arrivati agli ultimi passi dell'inchiesta su Andrea Sempio accusato di avere ucciso la giovane a Garlasco per delle avances rifiutate ... ilgiorno.it Delitto Garlasco, domani Sempio non risponderà ai pm. Oggi convocate gemelle Cappa. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, oggi le gemelle Cappa davanti ai pm. Domani Marco Poggi e Sempio. LIVE ... tg24.sky.it Tre convocazioni che arrivano proprio in prossimità dell’avviso di chiusura delle indagini, nomi di spicco che rappresentano l’ennesima svolta eclatante nella rilettura del delitto di Garlasco. Le gemelle Paola e Stefania Cappa, mai indagate né interrogate dagl - facebook.com facebook Caso #Garlasco. Saranno sentite come persone informate sui fatti, le gemelle #Cappa, cugine di #ChiaraPoggi. Domani, toccherà a #MarcoPoggi, fratello della vittima x.com