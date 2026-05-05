La versione delle gemelle Cappa sull'omicidio della cugina Chiara Poggi | cosa avevano detto nei primi interrogatori

Oggi si svolge l'interrogatorio delle gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. Nei primi interrogatori, le due donne hanno fornito le loro versioni sui fatti legati alla morte della giovane, avvenuta alcuni anni fa. Le testimonianze saranno ora confrontate con gli elementi raccolti dagli inquirenti, mentre si attendono ulteriori sviluppi nel procedimento giudiziario.

Oggi 5 maggio è il giorno dell'interrogatorio delle gemelle Stefania e Paola Cappa, le cugine di Chiara Poggi. Cosa avevano detto nei precedenti interrogatori?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, Gianluca Spina analizza la comunicazione non verbale delle gemelle Cappa e di Marco Poggi

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Panoramica sull’argomento

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La procura di Pavia ha convocato come persone informate sui fatti le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Lo stesso invito a comparire è stato notificato a Marco, il fratello della ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Sarà sentito mercoledì, giorn x.com