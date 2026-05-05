La procura di Pavia ha convocato come persone informate sui fatti le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Inoltre, sono stati interrogati Andrea Sempio, che ha scelto di non rispondere, e Marco Poggi. La vicenda riguarda il delitto di Garlasco e si stanno svolgendo diversi interrogatori nel procedimento in corso.

Da giorni era nota la convocazione per Sempio per cui è stata modificata l'accusa, non più omicidio in concorso, ma omicidio aggravato dai futili e abbietti motivi e dalla crudeltà. Il Tg1 ha anticipato i nuovi interrogatori. Per Marco Poggi è la terza convocazione nella nuova inchiesta. Era stato sentito il 20 maggio 2025 in una caserma in provincia di Venezia perché da anni vive a Mestre. Per la prima volta vengono invece sentite le gemelle Cappa. La loro convocazione è alla caserma Montebello di via Vincenzo Monti. Per le cugine e il fratello di Chiara non sembrano esserci dubbi: risponderanno alla chiamata degli inquirenti. «Sicuramente mi presenterò» ha scritto in un messaggio Stefania Cappa, che Gianluigi Nuzzi ha letto durante la puntata di Dentro la notizia su Retequattro.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gli interrogatori di Andrea Sempio (che non risponderà), Marco Poggi e delle gemelle Cappa: cosa succede nel caso del delitto di Garlasco

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Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della facoltà di non rispondere". Lo annunciano, con una nota, i difensori, gli avvocati Angela Taccia e Li - facebook.com facebook

Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com