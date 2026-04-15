L’intelligenza artificiale arriva su Alexa anche in Italia | le istruzioni per attivare la versione Plus

Da oggi in Italia è possibile attivare Alexa+, la versione aggiornata dell'assistente vocale di Amazon che utilizza l'intelligenza artificiale generativa. La novità permette agli utenti di accedere a funzionalità migliorate e a risposte più naturali durante l'interazione con l'assistente. Per attivare Alexa+, sono state pubblicate le istruzioni ufficiali sul sito di Amazon, consentendo ai clienti di configurare facilmente il nuovo servizio.

Da oggi è disponibile anche in Italia Alexa+: la nuova versione dell'assistente Amazon basata sull'IA generativa. Più naturale e capace di azioni complesse, all'inizio sarà gratuita, poi verrà integrata nell'abbonamento Prime.🔗 Leggi su Fanpage.it

Iphone: NUOVA FUNZIONE Nascosta per le CHIAMATE!

Notizie correlate

Salute del cervello e intelligenza artificiale: 38 persone su 100 utilizzano strumenti di intelligenza artificiale ma 1 persona su 2 teme un aumento di ansia e stressIn occasione della Settimana del Cervello 2026 (16-22 marzo), dedicata al confronto tra le diverse dimensioni dell’intelligenza umana e artificiale,...

Alexa e il più recente errore di intelligenza artificiale che potrebbe aver mandato qualcuno in ospedaleQuesto approfondimento analizza un episodio recente in cui una risposta di un assistente vocale ha promosso indicazioni di pulizia potenzialmente...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Innovazione, Alexa+ da oggi disponibile in Italia; Perché l'intelligenza artificiale rischia di arrivare al suo 'momento Chernobyl'; Amazon scopre le carte sull’AI: 15 miliardi di dollari in 3 mesi e maxi investimenti; Gemini for Home è disponibile in Italia e in altri 15 Paesi.

L’intelligenza artificiale arriva su Alexa anche in Italia: le istruzioni per attivare la versione PlusDa oggi è disponibile anche in Italia Alexa+: la nuova versione dell'assistente Amazon basata sull'IA generativa ... fanpage.it

Alexa +, arriva l’assistente personale con l’IA di AmazonNel fiorire ormai quasi quotidiano di nuovi modelli di intelligenza artificiale e nella corsa tra superpotenze tecnologiche che ne consegue, finora mancava all'appello Amazon, ovvero uno ... ilmessaggero.it

Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/alexa-arriva-oggi-italia-come-funziona-nuova-vocale-generativa-AIomUJVC #Alexa #Amazon #AI #IlSole24Ore - facebook.com facebook