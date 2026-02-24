Intelligenza artificiale come leva per l’export un percorso gratuito di formazione per le imprese

La decisione di avviare la seconda edizione di “Romagna AI” nasce dalla crescente domanda di tecnologia avanzata tra le imprese locali. La Camera di commercio della Romagna ha deciso di offrire un percorso di formazione gratuito per aiutare le aziende a integrare l’intelligenza artificiale nelle loro strategie di export. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e conoscenze concrete per rafforzare la presenza sul mercato globale. La partecipazione è aperta a tutte le imprese interessate a evolversi.

Il percorso, completamente gratuito, si articola in 5 webinar operativi e mira a integrare l'AI nei processi di marketing, sviluppo commerciale e internazionalizzazione, con un taglio pratico e orientato ai risultati L'intelligenza artificiale non è più una promessa del futuro, ma una necessità presente per chi vuole competere a livello internazionale. Con questo spirito, la Camera di commercio della Romagna presenta la seconda edizione di "Romagna AI", un ciclo di formazione avanzata pensato per fornire alle imprese del territorio gli strumenti pratici necessari a dominare il mercato globale.