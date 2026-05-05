È stato firmato un contratto da 238 milioni di euro per il secondo lotto della linea 10 della metropolitana di Napoli. L'intervento prevede il collegamento tra la linea urbana e il sistema dell’alta velocità ferroviaria. L’avvio di questa fase rappresenta un passo avanti nel progetto di ampliamento della rete metropolitana locale. La realizzazione mira a migliorare i collegamenti tra la città e le infrastrutture ferroviarie nazionali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli ha compiuto un passo significativo verso il potenziamento del suo sistema di trasporti. Nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, è stato firmato un contratto del valore di 238 milioni di euro per la realizzazione del Lotto 2 della Linea 10 della metropolitana, la prima a guida completamente automatica della città. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gaetano Manfredi, il vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo, e l’assessore comunale Edoardo Cosenza. Il contratto firmato prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione di un’estesa infrastruttura tecnologica.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Linea 10 della metropolitana: avviato il secondo lotto, collegamento con l’alta velocità in arrivo.

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Temi più discussi: Firmato il contratto per il secondo lotto della Linea 10 Afragola-Napoli; Napoli: Linea 10 metropolitana, lunedì firma contratto per secondo lotto; Napoli-Afragola, firmato il contratto per l'infrastruttura tecnologica della Linea 10; Linea 10, firmato il contratto per il secondo lotto. Tutti i dettagli: tecnologia e treni sull'Afragola-Napoli.

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