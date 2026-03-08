Alta velocità assalto francese A Firenze in arrivo nove treni Tgv | Rischio imbuto sulla linea

Nove treni Tgv provenienti dalla Francia sono in arrivo a Firenze, dove si prevede un aumento significativo nel traffico ferroviario ad alta velocità. La presenza di questi convogli suscita preoccupazioni riguardo al potenziale rischio di imbuto sulla linea, che potrebbe influenzare la regolarità dei collegamenti. La circolazione dei treni a doppio piano si inserisce in un quadro di espansione del servizio ferroviario tra i due paesi.

Firenze, 8 marzo 2026 – La rivoluzione francese corre spedita lungo i binari dell’alta velocità e viaggia in carrozze a due piani. Adieu al duopolio Trenitalia-Italo: da settembre 2027 irromperà nel mercato ferroviario il colosso francese Sncf, pronto a portare sui binari italiani i treni Tgv a due piani e di ultima generazione. Il via libera dell’Antitrust arrivato venerdì sera spalanca la strada al piano dell’operatore transalpino che prevede 15 nuovi treni con capacità potenziale di oltre 10 milioni di passeggeri l’anno e 4.000 nuovi posti di lavoro, diretti e indiretti. Un piano che però si porta dietro anche un gigantesco grattacapo per la congestione di una linea ferroviaria già satura, in primis a Firenze dove ogni giorno disagi e ritardi mettono a dura prova la pazienza dei pendolari regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

