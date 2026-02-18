Linea ad Alta Velocità Di Cerbo | Serve un collegamento tra la stazione di Dugenta e quelle di Afragola e Benevento

Di Cerbo sottolinea che la mancanza di un collegamento diretto tra la stazione di Dugenta e quelle di Afragola e Benevento crea disagi ai pendolari. La sua richiesta mira a migliorare i collegamenti ferroviari nella zona, facilitando gli spostamenti quotidiani e riducendo i tempi di viaggio. Attualmente, chi viaggia tra queste località deve fare soste o cambiare treno, complicando le tratte. La proposta prevede un collegamento più diretto, che potrebbe velocizzare le partenze e aumentare la comodità per i viaggiatori locali.

Tempo di lettura: 3 minuti "Non ho mai avuto dubbi sull'importanza strategica di un'opera come la nuova linea ad Alta Velocità ed Alta Capacità Napoli-Bari e sono contento che si sia raggiunto un traguardo come quello dell'attivazione del secondo binario che di fatto segna il completamento del lotto che da Cancello va fino alla stazione di Dugenta. Va dato atto che i tempi previsti dal crono-programma sono stati rispettati". Così il sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo commenta la notizia dell'attivazione della nuova tratta ferroviaria Cancello – Frasso Telesino-Dugenta. L'occasione per il primo cittadino per ritornare su quel che oggi rappresenta un'importante istanza del territorio.

