Lindsey Vonn torna a camminare dopo la caduta alle Olimpiadi | mostra i primi passi con le stampelle

Dopo la caduta alle Olimpiadi, Lindsey Vonn ha cominciato a fare i primi passi con l’ausilio delle stampelle. Due mesi dopo l’incidente, la sciatrice si è mostrata sui social mentre si muoveva in modo lento e controllato. La ripresa fisica avviene in un periodo difficile, ma l’atleta ha deciso di condividere il momento con i follower.

Armata di stampelle Vonn si mostra sui social mentre fa i primi passi due mesi dopo il terribile incidente alle Olimpiadi Invernali: "Troverò sempre un modo per rialzarmi". 🔗 Leggi su Fanpage.it La prima dichiarazione di Lindsey Vonn dopo la caduta alle OlimpiadiLa sciatrice statunitense Lindsey Vonn, una delle più forti e vincenti di sempre, ha commentato per la prima volta la sua brutta caduta di domenica... Come sta Lindsey Vonn dopo la caduta alle Olimpiadi, il chirurgo: “Tre interventi, paziente esemplare”Dopo nemmeno una settimana dal terribile incidente alle Olimpiadi, la campionessa statunitense dello scii Lindsey Vonn ha pubblicato una sua foto sul...