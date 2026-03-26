Le forze di polizia in vari paesi europei stanno indagando su una serie di attentati contro le comunità ebraiche. Le autorità sospettano che dietro gli attacchi ci siano membri di un’organizzazione militare di uno stato dell’area mediorientale. Si indaga anche su un possibile collegamento con un modello operativo già adottato in passato, senza ancora conferme ufficiali.

Le autorità di alcuni paesi europei stanno investigando sul possibile coinvolgimento dell’Iran in una serie di attacchi terroristici di basso livello contro persone ebree e contro obiettivi statunitensi. Gli attacchi sono iniziati a marzo in Europa, scrive il Wall Street Journal che cita fonti di intelligence. Sono stati rivendicati su un canale Telegram creato il 9 marzo da un gruppo che si fa chiamare Harakat al Ashab al Yamin al Islamiya, che in arabo vuol dire Movimento islamico della compagnia dei giusti, dove compagnia dei giusti è una citazione del Corano e si riferisce ai credenti destinati ad andare in Paradiso. Il Wall Street Journal e il rispettato ricercatore Aymenn Jawad Al-Tamimi hanno scritto che il canale in un caso ha pubblicato un video che nessun’altra fonte aveva e in un altro caso ha annunciato un attacco in anticipo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è l’Iran dietro al gruppo che sta facendo attentati contro gli ebrei in Europa?

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