Incendio alla Riam | fiamme e paura | Limitare le uscite e finestre chiuse

Lunedì sera intorno alle 21, un incendio si è sviluppato in una sezione di un'azienda che si occupa di stoccaggio di materiale ferroso compattato e parzialmente bonificato, destinato al trasporto. Le fiamme hanno causato paura tra i lavoratori e hanno portato a consigliare di mantenere le uscite e le finestre chiuse per limitare i rischi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio.

Le fiamme sono divampate intorno alle 21 di lunedì sera in una parte dell’azienda dedicata allo stoccaggio del materiale ferroso compattato e in parte bonificato, che era destinato al trasporto verso le destinazioni finali. Sessanta vigili del fuoco provenienti dai comandi di Milano e da quello di Monza, si sono avvicendati per tutta la notte e nella giornata di ieri per circoscrivere le fiamme, spegnere tutti i focolai e bonificare dell’area. È successo alla Riam di via San Nicola, azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti e demolizione di auto, società soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia). A quell’ora era chiusa, per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio alla Riam: fiamme e paura: "Limitare le uscite e finestre chiuse" Notizie correlate Incendio oggi a Beinasco, fiamme e fumo nero nella zona industriale. Il sindaco: “Tenete le finestre chiuse”Un incendio è scoppiato oggi nella zona industriale di Beinasco (Torino), in via Monginevro. Grosso incendio alla Riam di Bollate: i pompieri lavorano tutta la notte per domare le fiammeIl rogo non ha coinvolto il capannone di proprietà dell'azienda, che si occupa di trattamento dei rifiuti, limitandosi al materiale accumulato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio alla Riam di Bollate: pompieri al lavoro tutta la notte per spegnere i rifiuti in fiamme; Fiamme alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro. Com'è la qualità dell'aria?; Milano, maxi incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate; Incendio a Bollate, brucia il materiale accumulato fuori da un'azienda di smaltimento rifiuti: 60 pompieri in azione. Incendio alla Riam: fiamme e paura: Limitare le uscite e finestre chiuseBollate, rogo nell’azienda di smaltimento rifiuti. Il sindaco: Misure precauzionali, l’Arpa: non rilevati valori critici ... ilgiorno.it Fiamme alla Riam di Bollate: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte, centraline Arpa per qualità ariaFiamme alla Riam di Bollate, notte di lavoro per i Vigili del fuoco e centraline Arpa per la qualità dell'aria Una lunga notte di fiamme e lavoro ... ilnotiziario.net La veterinaria riminese è rimasta gravemente ferita nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. “Non le hanno fatto alcun intervento, è stata subito portata al Niguarda”. Racconta la mamma: “La sua vita non è più paragonabile a quella di prima, non può lav - facebook.com facebook Incendio al tribunale di Ivrea, segnalati dei boati: l'ipotesi che all'origine ci sia una bomba carta x.com