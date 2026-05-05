L’incanto di Shakespeare danza a Modena il Sogno di Davide Bombana al Comunale

Da modenatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 6 maggio 2026 alle 20.30 si tiene al Teatro Comunale di Modena lo spettacolo di danza “Sogno”, una coreografia ispirata a “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, realizzata da Davide Bombana per la COB Compagnia Opus Ballet. L’evento rientra nella stagione di danza del teatro e presenta una rivisitazione del celebre testo teatrale attraverso la danza contemporanea.

Va in scena mercoledì 6 maggio 2026 alle 20.30 per la stagione di Danza al Teatro Comunale di Modena, Sogno di una notte di mezza estate, recente coreografia tratta dalla commedia di Shakespeare e firmata da Davide Bombana per la COB Compagnia Opus Ballet.Iscriviti al canale Whatsapp di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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