A Recanati, alle 20, debutta in anteprima nazionale uno spettacolo che riporta in scena l’universo di William Shakespeare attraverso danza e teatro fisico. L’evento propone una lettura inedita delle opere del drammaturgo, mescolando movimenti corporei e recitazione. La rappresentazione si svolge al teatro Persiani, attirando pubblico e appassionati da tutta la regione.

L’universo di William Shakespeare approda a Recanati in una veste inedita e carica di mistero. Debutterà in anteprima nazionale oggi, alle 20.30, al teatro Persiani lo spettacolo "Shakespeare – L’amore proibito che non poteva essere raccontato", scritto e diretto da Michele Antonio D’Apote. Un progetto che intreccia danza contemporanea, teatro fisico e drammaturgia per indagare passioni celate, identità e libertà espressiva. Il lavoro nasce intorno alla figura di John Florio, autore e lessicografo inglese di origine italiana, personaggio rimasto a lungo nell’ombra del più celebre William Shakespeare. L’evento è patrocinato dal Comune di Recanati perché "la nostra è la città della poesia, dell’introspezione, dello smarrirsi oltre la siepe – spiega l’assessore Pelati –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Shakespeare, l’amore proibito. Danza e teatro fisico al Persiani

Leggi anche: Shakespeare e il mistero dell'amore proibito: la danza di The Muse Fam conquista il Teatro Persiani

“Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare” debutta al Castello di Thiene: teatro immersivo itinerante in 5 repliche il 15 febbraioDomenica 15 febbraio il Castello di Thiene apre le sue sale a un nuovo evento teatrale “immersivo”: “Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare”,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Shakespeare l'amore proibito Danza e....

Temi più discussi: Shakespeare, l’amore proibito: danza e mistero in anteprima a Recanati – VIDEO; Shakespeare, l’amore proibito. Danza e teatro fisico al Persiani; Shakespeare e il mistero dell'amore proibito: la danza di The Muse Fam conquista il Teatro Persiani; Shakespeare, l’amore proibito che non poteva essere raccontato, spettacolo di arti visive e danza contemporanea in prima nazionale venerdì 6 marzo al Persiani. Produzione: The Muse Fam, direzione artistica di Michele Antonio D’Apote.

Shakespeare, L’amore proibito che non poteva essere raccontato debutta al Teatro PersianiSpettacolo scritto e diretto da Michele Antonio D’Apote L’universo shakespeariano irrompe nel borgo natio di Leopardi. Debutto in anteprima nazionale, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 20.30, al Teatro P ... youtvrs.it

Shakespeare e il mistero dell'amore proibito: la danza di The Muse Fam conquista il Teatro PersianiRECANATI – Venerdì 6 marzo alle ore 20.30, il Teatro Persiani di Recanati ospiterà l'anteprima nazionale di Shakespeare – L’amore proibito che non poteva essere raccontato. Lo spettacolo, scritto e ... anconatoday.it

È un malanno dei tempi che i matti debbano guidare i ciechi. Shakespeare Re Lear - facebook.com facebook