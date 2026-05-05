L' imprenditore brindisino Aldo Cannone l' uomo della Ferrari in Puglia

Un imprenditore di 42 anni proveniente da Brindisi è stato nominato nuovo Rappresentante Territoriale di Ferrari in Puglia. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla casa automobilistica di Maranello. L'incarico riguarda la gestione e il coordinamento delle attività legate al marchio Ferrari nella regione. La nomina segue una comunicazione diretta dalla sede centrale dell'azienda.

BRINDISI – È arrivata da Maranello la conferma ufficiale: Aldo Cannone, 42 anni, imprenditore brindisino, è il nuovo Rappresentante Territoriale di Ferrari S.p.A. per la regione Puglia.La nomina, deliberata nel mese di marzo e sottoposta al consueto processo di validazione da parte degli organi.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Basket: l'avvocato brindisino Marco Stasi punta alla presidenza della Fip PugliaDi seguito la lettera con cui l'avvocato brindisino Marco Stasi annuncia la sua candidatura alla presidenza del Comitato regionale della Fip... Il brindisino Mino Greco è il nuovo segretario generale della Uiltrasporti PugliaIl sindacalista succede a Enzo Boffoli, che lascia dopo 12 anni: "Rinnovare senza snaturare, resteremo al fianco dei lavoratori" È Cosimo Greco il...