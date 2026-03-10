Il brindisino Mino Greco è il nuovo segretario generale della Uiltrasporti Puglia

Il brindisino Mino Greco è stato nominato nuovo segretario generale della Uiltrasporti Puglia, sostituendo Vincenzo Boffoli che ha ricoperto questa posizione per tre mandati consecutivi. Classe 1971, Greco assume formalmente il ruolo di guida del sindacato dei lavoratori dei trasporti e dei servizi nella regione. La nomina è stata annunciata recentemente e segna un cambio di leadership nel settore.

Il sindacalista succede a Enzo Boffoli, che lascia dopo 12 anni: "Rinnovare senza snaturare, resteremo al fianco dei lavoratori" È Cosimo Greco il nuovo segretario generale della Uiltrasporti di Puglia. Classe 1971, da oggi Greco prenderà formalmente le redini del sindacato dei lavoratori pugliesi dei trasporti e dei servizi al posto del barese Vincenzo Boffoli, che per tre mandati consecutivi ha ricoperto questa importante carica. «Sono onorato di poter ricoprire tale incarico e di succedere ad un fraterno amico come Enzo Boffoli – ha commentato Greco, operatore nel settore dell'igiene ambientale e per 25 anni segretario della Uiltrasporti di Brindisi -.