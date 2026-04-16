Per venerdì 16 aprile 2026 sono previste condizioni di maltempo su molte regioni italiane. Le aree interne del Centro e del Sud saranno interessate da temporali, con piogge che interesseranno anche altre zone del Paese. Le previsioni indicano un quadro meteorologico caratterizzato da instabilità e piogge diffuse, con un’intensità variabile a seconda delle aree coinvolte.

Le previsioni meteorologiche per questo venerdì 16 aprile 2026 delineano un quadro di instabilità che colpirà diverse aree del Paese, con particolare attenzione alle zone interne del Centro e al Sud Italia. Mentre il Nord affronta una mattinata caratterizzata da nubi in movimento e piogge leggere tra l’Emilia Romagna e il Triveneto, la situazione nel Lazio e nelle regioni limitrofe vedrà un’evoluzione più marcata durante le ore centrali della giornata. Dinamiche atmosferiche sul Centro e scenari per il meridione. si trova nella zona di Roma e nei territori circostanti, la mattinata odierna sarà segnata da una copertura nuvolosa estesa, accompagnata da precipitazioni sparse che interesseranno prevalentemente i settori adriatici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, allerta temporali: il Centro e il Sud sotto la pioggia

ALLERTA METEO: TEMPORALI E PIOGGE FORTI IN ARRIVO!

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