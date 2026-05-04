Pioggia e temporali in arrivo scatta l' allerta meteo La zona dell' incendio sorvegliata speciale

Una condizione di maltempo sta interessando la regione, con piogge e temporali previsti nel corso della giornata. La protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla valida dalle 7 alla mezzanotte del 5 maggio, segnalando un rischio idrogeologico nelle aree del centro e del nord della Toscana. La zona interessata dall’incendio è sotto speciale sorveglianza. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

Come annunciato è in arrivo una fase di tempo instabile con piogge e temporali.Emessa per questo dalla Sala operativa della protezione civile regionale, dalle 7 alla mezzanotte del 5 maggio, un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico nelle zone centro settentrionali della Toscana. Allerta.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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