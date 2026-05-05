L’igiene delle mani si impara a scuola | tre istituti coinvolti
In occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, celebrata il 5 maggio, tre scuole primarie hanno partecipato all’evento promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità. Le scuole coinvolte sono gli istituti comprensivi di Arezzo, Grosseto e Poggibonsi. Durante la giornata, gli studenti hanno svolto attività per imparare come lavarsi correttamente le mani e sensibilizzarsi sull’importanza di questa pratica quotidiana.
La Giornata dell’Igiene delle mani promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità ogni 5 maggio, quest’anno ha visto la partecipazione delle scuole primarie degli istituti comprensivi «Severi» di Arezzo, IC 1 di Grosseto 1 e IC 1 di Poggibonsi.Quest'anno lo slogan dell'Oms è «Action save.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
16 04 26 Mediterranea School 2026 (BARI)
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