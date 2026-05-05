L’igiene delle mani si impara a scuola | tre istituti coinvolti

In occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, celebrata il 5 maggio, tre scuole primarie hanno partecipato all’evento promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità. Le scuole coinvolte sono gli istituti comprensivi di Arezzo, Grosseto e Poggibonsi. Durante la giornata, gli studenti hanno svolto attività per imparare come lavarsi correttamente le mani e sensibilizzarsi sull’importanza di questa pratica quotidiana.