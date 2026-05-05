libri piante persone da trovare oltre i giardini

Nel parco storico di Villa Sommi Picenardi si svolge la prima edizione di “Oltre i giardini”, un evento che si protrarrà durante il fine settimana. L’iniziativa coinvolge libri, piante e persone, creando un'occasione per visitatori di scoprire il giardino e partecipare a diverse attività. La manifestazione si svolge all’interno di un’area aperta, con momenti dedicati alla lettura e alla scoperta della natura.

Un fine settimana nel parco storico di Villa Sommi Picenardi per la prima edizione di “ Oltre i giardini. Storie di libri, piante e persone “, il 23 e 24 maggio. Un festival ideato dallo scrittore Marco Belpoliti e da Riccardo Fedriga, docente universitario e traduttore, i cui protagonisti sono botanici, architetti del paesaggio, divulgatori scientifici, scrittori, registi, attori e artisti. Parleranno di libri che raccontano il rapporto con piante, orti e giardini, in due giorni in cui la letteratura e l’arte "si fanno strumento per ripensare il nostro modo di abitare il mondo". Il festival si apre il 23 maggio alle 14.30 con un intervento dei due curatori, “Storie proprio così.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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