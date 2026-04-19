In una biblioteca della Brianza, l’esperienza si allarga oltre le pagine dei libri, coinvolgendo anche piante e profumi. Qui, la cultura si manifesta attraverso attività che uniscono lettura e natura, creando un ambiente in cui i sensi vengono stimolati in modo diverso dal solito. L’iniziativa mira a offrire un modo alternativo di vivere la biblioteca, coinvolgendo i visitatori in un percorso che unisce l’aspetto culturale a quello sensoriale.

In Brianza la cultura non si sfoglia soltanto: si coltiva. Dalla teoria alla pratica, in biblioteca a Concorezzo prende vita l’inedito ’ orto indoor ’, un angolo verde che invade scaffali e sale lettura trasformandoli in uno spazio ancora più vivo, dove alle storie stampate si affianca il ritmo silenzioso della natura. L’idea è tanto semplice quanto suggestiva: permettere ai lettori di piantare e curare erbe aromatiche tra una pagina e l’altra. E hanno cominciato ieri, all’appuntamento green hanno risposto famiglie e ragazzi. Così, accanto a romanzi e saggi, spuntano salvia, basilico, rosmarino e maggiorana, affidati alle mani di chi frequenta la sede di via De Capitani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una biblioteca da ’annusare’. Piante e profumi tra i libri

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