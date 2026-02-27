Istituto Pontano di Napoli 150 anni e una novità | nasce il Liceo Scientifico Sportivo

L’Istituto Pontano di Napoli festeggia 150 anni e annuncia l’apertura di un nuovo percorso scolastico. Il 12 marzo alle 10, nella sede di corso Vittorio Emanuele 581, si terrà la presentazione ufficiale del Liceo Scientifico Sportivo. La scuola introduce un percorso che combina formazione accademica e attività sportive praticate a livello agonistico.

Il 12 marzo alle ore 10, nella sede di corso Vittorio Emanuele 581 a Napoli, l’ Istituto Pontano presenterà ufficialmente il Liceo Scientifico Sportivo, percorso che unisce formazione accademica e pratica agonistica. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per i 150 anni dell’istituto e segna l’avvio di un indirizzo pensato per gli studenti che intendono conciliare ambizioni sportive e preparazione culturale, senza dover scegliere tra competizioni e studio. Sport, competenze e università. Il nuovo liceo prevede discipline sportive come nuoto, vela e canottaggio. Accanto all’attività agonistica, il piano formativo include diritto ed economia dello sport e un potenziamento della lingua inglese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

