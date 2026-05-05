L’esercito israeliano ha condotto nuovi attacchi nel territorio libanese, coinvolgendo diverse zone del paese. Nel frattempo, due attivisti della Flotilla per Gaza rimangono in custodia, dopo essere stati arrestati durante un’operazione di intercettamento avvenuta al largo delle coste greche. La situazione tra i due paesi si mantiene tesa, con interventi militari e detenzioni che continuano a essere al centro delle notizie.

Nuovi raid dell’esercito israeliano colpiscono il Libano. Intanto restano in carcere i due attivisti della Flotilla per Gaza, arrestati durante l’intercettazione a largo delle coste greche. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano, nuovi raid di Israele. Restano in carcere i due attivisti Flotilla

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