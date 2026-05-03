Due attivisti coinvolti nella recente spedizione della Global Sumud Flotilla verso Gaza sono ancora detenuti in carcere in Israele. Le autorità israeliane hanno dichiarato che i due hanno collegamenti con Hamas. La flottiglia, considerata fallita, ha visto la partecipazione di questi attivisti, che ora si trovano sotto custodia, mentre si attendono sviluppi sul loro stato e sulle accuse a loro carico.

Restano in carcere in Israele Thiago de Ávila e Saif Abu Keshek, gli attivisti che hanno partecipato alla nuova e fallimentare spedizione verso Gaza della Global Sumud Flotilla. Il brasiliano è lo spagnolo sono comparsi oggi in tribunale ad Ashkelon. "Lo Stato ebraico ha chiesto di prolungare la loro detenzione di quattro giorni", ha spiegato all'agenzia France Presse Miriam Azem, coordinatrice per la difesa dei diritti umani a livello internazionale presso Adalah. L'organizzazione ha dichiarato che i suoi avvocati hanno incontrato in carcere Ávila e Keshek. Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che i due attivisti erano affiliati a un'organizzazione soggetta a sanzioni del Dipartimento del Tesoro statunitense.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, i due attivisti arrestati restano in carcere. Israele: "Hanno collegamenti con Hamas"

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