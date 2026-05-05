Flotilla i due attivisti arrestati restano in carcere | tribunale Israele proroga di sei giorni la detenzione

Da webmagazine24.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Ashkelon ha deciso di prorogare di sei giorni la detenzione di due attivisti coinvolti nell'operazione della Global Sumud Flotilla, arrestati nelle scorse settimane. La richiesta di prolungamento è arrivata dalla polizia israeliana e ha coinvolto i due cittadini, il cui stato di detenzione rimane invariato. La decisione si inserisce nel quadro delle procedure legali in corso nei confronti degli attivisti.

(Adnkronos) – Il tribunale di Ashkelon ha approvato una proroga di sei giorni della detenzione dei due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati, Saif Abukeshek e Thiago Avila, accogliendo la richiesta della polizia israeliana. Lo riporta il sito di Haaretz spiegando che i due restano in carcere almeno fino a domenica. Il brasiliano Avila e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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