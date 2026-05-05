L’hashish tra i pacchi di caffè e le tisane | il delivery della droga finisce all’Eur

Nel quartiere Eur, le forze dell'ordine hanno scoperto un tentativo di spaccio di hashish nascosto tra pacchi di caffè e tisane. I panetti di droga erano inseriti all’interno di una busta della spesa, integrati tra le confezioni di prodotti alimentari. La scoperta è avvenuta durante un controllo mirato, che ha portato al sequestro della sostanza e all’individuazione dei responsabili.

I panetti di hashish erano nascosti in una busta della spesa, mimetizzati tra confezioni di caffè e tisane. Un carico da tre chili pronto per essere consegnato al dettaglio, trasportato su un’auto a noleggio che si muoveva con troppa incertezza tra le strade dell'Eur.È finito così nei guai un.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Droga: cocaina e hashish nei pacchi postali, sequestrati 25 kg tra Lazio e AbruzzoSequestrati complessivamente 25 chilogrammi di droga, di cui 20 di cocaina purissima e 5 di hashish, nascosti all’interno di pacchi postali e spediti...

Leggi anche: Cocaina e hashish nascosti nei pacchi dei corrieri: sequestrati 25 chili di droga pronti a partire

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Roma, un chilo di hashish e 9mila euro: il tesoro nascosto tra le mura di casa; Blitz anti droga, oltre 30 kg tra coca ed eroina e 300mila euro in contanti: arrestate due persone; Non solo pane e focaccia: lo strano viavai nel panificio porta a un deposito di droga da 17 kg; Piantagione ad Alfonsine. Arrestato con una serra.

Un chilo di hashish e 9mila euro: il tesoro nascosto tra le mura di casaDroga e contanti. Un tesoro nascosto in casa nella periferia est di Roma. Stupefacenti custoditi all’interno di quattro mura, dove si pensava che nessuno avrebbe mai messo il naso. romatoday.it

Trasporta dalla Spagna a Savona 170 kg di hashish nascosta tra i giocattoli: arrestato un camionista 57enneI carabinieri di Milano, insieme alla compagnia di Savona, hanno fermato e arrestato un 57enne che dalla Spagna aveva trasportato un carico di giocattoli ... fanpage.it

Roma, il laghetto dell’Eur diventerà balneabile: gare di nuoto e di tuffi dal 2027 Entro il 2027 il laghetto dell’EUR diventerà balneabile grazie a un progetto da quasi 8 milioni di euro. L’obiettivo è rendere l’acqua pulita e sicura per attività in acqua Prima è - facebook.com facebook

Il laghetto dell'Eur e sullo sfondo la cupola della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, nello splendore della primavera. The EUR lake, with the dome of the Church of Saints Peter and Paul rising in the background, bathed in the splendor of spring. IG: giancarlo.ro x.com