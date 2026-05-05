Lezioni di legalità al volante a Napoli confronto alunni-Comune Rettifilo un altro incidente

Ieri mattina a Napoli si è tenuto un incontro tra rappresentanti dell’amministrazione comunale e studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di discutere di sicurezza stradale. Durante l’evento, sono stati affrontati temi relativi all’educazione alla legalità e alle regole sulla strada. Nel pomeriggio si è verificato un incidente nel tratto del rettifilo, coinvolgendo un veicolo e causando disagi alla circolazione.

L’educazione alla sicurezza stradale è il tema che ha fatto incontrare, ieri mattina, esponenti della giunta del Comune di Napoli e tanti giovani delle scuole secondarie superiori, protagonisti dell’iniziativa che si è conclusa al Maschio Angioino. Nella Sala dei Baroni si è svolta l’ultima tappa del percorso educativo “In Sicurezza.per la Vita!”, un itinerario formativo sul rispetto delle regole stradali e della legalità che ha coinvolto più di cinquanta istituti superiori del capoluogo partenopeo e della sua provincia. Al progetto, realizzato dall’amministrazione comunale, hanno partecipato familiari delle vittime della strada con i loro appelli su un tema tragicamente attuale.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Lezioni di legalità al volante a Napoli, confronto alunni-Comune. Rettifilo, un altro incidente Notizie correlate Bimbi in barca, lezioni di mare per 800 alunniÈ stata una lezione speciale, quella compiuta questa mattina dagli studenti salernitani che hanno partecipato ad una delle fasi del progetto, il... Sanita’: confronto al volante tra le strade di Roma, Rocca lancia nuova rubrica socialUn breve viaggio in auto e una chiacchierata informale sui principali temi di sanità pubblica: è online la nuova rubrica social che vede come... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lezioni di legalita? alla scuola primaria di Carcare; Lezione di legalità al Modernissimo. L’evento del Siulp contro la mafia; Alunni a lezione di legalità e sicurezza; A lezione di legalità. Gli studenti dell’Istituto Dal Prato incontrano i Carabinieri. Legalità al centro nelle lezioni dei carabinieriLezioni di legalità dei carabinieri di Scandiano per gli alunni di Viano, Regnano e Arceto. I militari dell’Arma il 2 febbraio hanno incontrato circa 60 allievi delle classi quinte elementari di ... ilrestodelcarlino.it Le lezioni all’Educandato. Nel segno di storia e legalitàUna mattinata all’insegna della storia e della legalità quella di ieri all’Educandato della Santissima Annunziata. Nella Sala rosa intitolata a Francesca Morvillo Falcone della Villa del Poggio ... lanazione.it UN PERCORSO DI CUCINA VEGANA CON GIUSEPPINA Parte un ciclo di lezioni di cucina vegana con Giuseppina Severi, cuciniera vegana dello spazio popolare Anna Campbell di Pesaro. Un percorso pensato per imparare insieme, passo dopo passo, a - facebook.com facebook Tecniche della Prevenzione | Studenti II anno: recupero lezioni di "Qualità in sicurezza alimentare" (A. Brunelli) sabinauniversitas.org/corsi-di-laure… x.com