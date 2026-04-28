bimbi in barca lezioni di mare per 800 alunni

Questa mattina, circa 800 studenti hanno partecipato a un’attività educativa in mare, trascorrendo alcune ore in barca per approfondire aspetti legati all’ambiente marino. L’esperienza si è svolta con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un momento di apprendimento pratico, coinvolgendoli in attività che combinano studio e contatto diretto con il mare. L’evento si è concluso nel primo pomeriggio, lasciando negli studenti ricordi di una giornata diversa dal solito.

È stata una lezione speciale, quella compiuta questa mattina dagli studenti salernitani che hanno partecipato ad una delle fasi del progetto, il mare, una risorsa da conoscere e tutelare ideato e curato dalla professoressa Marianna Bortone Blasi che si è inserita nell’ambito del progetto di più ampio respiro mare Nostrum. Studenti in barca e in mare per conoscere da vicino l’ecosistema Marino dopo aver seguito un ciclo hanno coinvolto esperti in la Che, come hanno incl Passeggiate in spiaggia ed escursioni in barca il presupposto fondamentale è stato avvicinare gli alunni alla cultura del mare. Durante l’evento conclusivo – che si terrà a Palazzo di Città il 14 maggio – verrà proiettato in anteprima assoluta un documentario sulla biodiversità realizzato dalla stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli che sarà presente con una delegazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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