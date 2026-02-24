Sanita’ | confronto al volante tra le strade di Roma Rocca lancia nuova rubrica social
Francesco Rocca ha deciso di lanciare una nuova rubrica social dopo un breve viaggio in auto tra le strade di Roma. La scelta nasce dall’intenzione di parlare in modo semplice e diretto sui temi di sanità pubblica, coinvolgendo anche Solange Fugger, la giovane primaria nota online come Minerva Salute. La serie si concentra su conversazioni informali e accessibili, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle questioni sanitarie quotidiane. La prima puntata è già disponibile online.
Un breve viaggio in auto e una chiacchierata informale sui principali temi di sanità pubblica: è online la nuova rubrica social che vede come protagonisti il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la più giovane primaria d’Italia, Solange Fugger, nota sulle piattaforme digitali anche con il nome di Minerva Salute. Questo piccolo esperimento ha l’obiettivo di raccontare la sanità e di interrogarsi sulle sue sfide in questo momento storico, attraverso uno scambio di idee e opinioni al volante, tra le strade di Roma. Un Dialogo Diretto con i Cittadini. “È un modo diretto e trasparente per parlare ai cittadini di ciò che stiamo facendo e delle sfide che ci attendono”, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
