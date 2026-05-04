Marianna Madia lascia il Pd | l’ex ministra passa a Italia Viva
Marianna Madia, deputata e ex ministra, ha annunciato di aver lasciato il Partito Democratico. Secondo fonti parlamentari, si trasferirà come indipendente in Italia Viva – Casa Riformista. La decisione arriva dopo aver fatto parte del Pd, senza ulteriori dettagli sul percorso successivo. La sua scelta si inserisce in un contesto di cambiamenti politici all’interno del panorama parlamentare nazionale.
La deputata Pd Marianna Madia lascia il partito. L’ex ministra, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, passerà da indipendente in Iv – Casa riformista. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
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La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd, dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia viva #ANSA - facebook.com facebook
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