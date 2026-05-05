L’ex militante leghista denunciata per molestie da Invernizzi | Il fatto non sussiste fine di un incubo

Lunedì 4 maggio il Tribunale di Roma ha assolto un’ex militante leghista dall’accusa di molestie avanzata da un ex deputato bergamasco. La donna aveva presentato una denuncia contro Invernizzi, che aveva negato ogni addebito. La decisione di non riconoscere il fatto ha concluso il procedimento giudiziario, che durava da diversi mesi. La vicenda aveva attirato l’attenzione mediatica e coinvolto le rispettive parti.

Assolta perché “il fatto non sussiste”. È la decisione presa lunedì mattina (4 maggio) dal Tribunale di Roma nella vicenda giudiziaria che ha contrapposto l’ex militante leghista Stella Bartolo all’ex deputato bergamasco Cristian Invernizzi. A commentare l’esito è stato l’avvocato difensore di Bartolo, Emanuele Fierimonte, che ha sottolineato come “sin dalla lettura della documentazione emergesse la totale assenza di responsabilità penale” della sua assistita. Il legale ha parlato apertamente di una “ingiusta gogna mediatica” che avrebbe inciso pesantemente sulla vita professionale e politica della militante, definendo la vicenda “un attacco personale finalizzato a danneggiarne l’immagine”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Assolto il commerciante accusato di molestie a una minorenne, il giudice: "Il fatto non sussiste"È stato assolto "perché il fatto non sussiste" il commerciante di origini bengalesi imputato di atti sessuali con minorenne per un episodio avvenuto... Violentata da sieropositivo e morta di Aids, lui assolto: "Il fatto non sussiste"L’imputato, un 65enne di Ischia, era accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. Panoramica sull’argomento Si parla di: L'ex militante leghista denunciata per molestie da Invernizzi: Il fatto non sussiste, fine di un incubo; PRIMA PAGINA - Corriere di Bergamo: Atalanta, la macchina da gol si è inceppata. L’ex militante leghista denunciata per molestie da Invernizzi: Il fatto non sussiste, fine di un incuboLa vicenda nata dalle accuse dell’ex deputato bergamasco del Carroccio nel 2023. Il Tribunale di Roma esclude ogni responsabilità, la difesa: Gogna mediatica che ha inciso sulla vita professionale e ... bergamonews.it