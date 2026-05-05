La squadra sta valutando un grande acquisto in attacco, ma l’incertezza riguardo alla partecipazione alla Champions League limita le decisioni della dirigenza. La possibile presenza o assenza dalla competizione europea influisce sulle strategie di mercato e sugli investimenti futuri, rendendo difficile pianificare interventi a lungo termine. La situazione attuale del club si lega strettamente alle possibilità di qualificazione, che restano ancora da definire.

di Luca Fioretti Lewandowski Juventus, la dirigenza valuta il grande colpo in attacco ma l’assenza di certezze europee per la Champions League frena le mosse. Le indiscrezioni rilanciate puntualmente da Tuttosport infiammano prepotentemente il mercato estivo dei bianconeri. La Juventus è pienamente in corsa per assicurarsi Robert Lewandowski: l’inseguimento al formidabile attaccante si preannuncia tuttavia ricchissimo di grandi insidie. Sulle tracce del giocatore c’è da registrare la fortissima concorrenza del Milan, oltre a svariati club della MLS e ricchissime formazioni dell’Arabia Saudita. La dirigenza è prontissima a dare dura battaglia per regalare ai propri calorosi sostenitori un innesto di assoluto livello mondiale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lewandowski Juventus, il ritardo Champions complica e non poco i piani della dirigenza: gli aggiornamenti sul polacco

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