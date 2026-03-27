Lewandowski come sta andando la stagione dell’obiettivo della Juve? Tutti gli aggiornamenti sul polacco

Lewandowski sta giocando con il Barcellona. La sua stagione si sta svolgendo nel club catalano, dove ha segnato diversi gol e partecipato a partite ufficiali. La Juventus continua a monitorare la sua situazione, considerando il possibile trasferimento in futuro. Questo aggiornamento riguarda l’attuale rendimento del calciatore polacco e la sua presenza nelle competizioni con il Barcellona.

Lewandowski resta un obiettivo di calciomercato della Juve. Ecco come sta andando la stagione del polacco con la maglia del Barcellona. Nonostante la carta d’identità segni 37 anni, la fame di gol e la leadership di Lewandowski non accennano a diminuire. Il centravanti polacco continua a essere una colonna portante del Barcellona, ma è con la maglia della Polonia che si appresta a vivere i giorni più caldi della stagione. Nei prossimi giorni, infatti, si giocherà l’accesso al Mondiale nella finale playoff contro la Svezia, una sfida da dentro o fuori che poggia interamente sulle spalle del suo capitano. L’importanza di Lewandowski per le sorti della propria Nazionale è stata ribadita con forza durante la semifinale playoff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lewandowski, come sta andando la stagione dell’obiettivo della Juve? Tutti gli aggiornamenti sul polacco Articoli correlati Lewandowski Juve, il polacco resta un obiettivo di Comolli. Ma c’è una nuova opzione per l’attaccante. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Lewandowski Juve, i bianconeri restano sulle tracce del polacco. Rudiger Juve, come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero? Ecco tutti i numeri del difensore tedescodi Redazione JuventusNews24Rudiger Juve, il difensore tedesco resta un obiettivo per rinforzare la difesa.