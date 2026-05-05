Lewandowski alla Juve segnale importante dall’agente del giocatore I prossimi passi per vederlo in bianconero

L’agente del centravanti si trova attualmente in Italia per discutere delle offerte ricevute e delle possibilità di trasferimento. La trattativa riguarda potenzialmente il passaggio del giocatore alla Juventus durante la prossima finestra di mercato estiva. La presenza dell’agente nel paese indica un interesse concreto da parte del club e l’avvio di negoziati ufficiali. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui termini dell’eventuale accordo.

di Luca Fiore Lewandowski alla Juve, il procuratore del centravanti in Italia per valutare le proposte in vista della prossima sessione estiva di mercato. La Juve monitora costantemente le occasioni del calciomercato estivo alla ricerca di rinforzi offensivi di spessore. Tra i nomi più altisonanti spicca quello di Robert Lewandowski, attualmente impegnato nelle trattative per rinnovare il proprio contratto col Barcellona. Senza un accordo definitivo, svariati club europei restano alla finestra. La dirigenza del club bianconero fiuta l’opportunità per aggiungere un terminale implacabile alla rosa. I vertici lavorano al prolungamento di Dusan Vlahovic, ma valutano contemporaneamente ulteriori innesti, considerando le incertezze attorno a Jonathan David e la probabile partenza di Lois Openda.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lewandowski alla Juve, segnale importante dall’agente del giocatore. I prossimi passi per vederlo in bianconero Notizie correlate Lewandowski Juve: contatti con l’agente del polacco, ma precedenza a Vlahovic e a un altro ex bianconero. Le ultimedi Luca FiorettiLewandowski Juve, le ultime indiscrezioni sul futuro del reparto offensivo tra i possibili parametri zero e la riconferma di Vlahovic... Lewandowski alla Juve, il piano del club bianconero per arrivare al centravanti. Gli ultimi aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Lewandowski alla Juve, il piano del club bianconero per arrivare al bomber polacco in estate. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Salihamidzic: Blanc mi fece una promessa ma poi sparì. La Juve è il barometro del calcio italiano; Lewandowski preferirebbe la Juventus al Milan. Proposto accordo annuale: i dettagli; Juventus, tentativo per Lewandowski: la trattativa è avviata; Lewandowski vota Juve, ma occhio alla concorrenza della MLS. Balzarini: Lewandowski in Serie A preferisce la JuventusIl giornalista Gianni Balzarini alimenta le speranze di veder giocare Robert Lewandowski in Italia, con la Juve in vantaggio sul Milan. juvenews.eu Juventus: il futuro di Lewandowski resta in bilico, offerta bianconera sul tavoloJuventus: il futuro di Lewandowski resta in bilico, offerta bianconera sul tavolo Il futuro di Robert Lewandowski continua a essere uno dei temi più caldi del mercato europeo. A ... tuttojuve.com L’agente di Robert #Lewandowski, Pini Zahavi, sarà presto in Italia Come riferito da Fabrizio Romano, sul tavolo diverse proposte per l’attaccante polacco, che in estate potrebbe salutare il Barcellona Anche la #Juventus sulle sue tracce: cosa d x.com L’agente di Robert #Lewandowski, Pini Zahavi, sarà presto in Italia Come riferito da Fabrizio Romano, sul tavolo diverse proposte per l’attaccante polacco, che in estate potrebbe salutare il Barcellona Anche la #Juventus sulle sue tracce: cosa d - facebook.com facebook