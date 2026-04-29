Lewandowski Juve | contatti con l’agente del polacco ma precedenza a Vlahovic e a un altro ex bianconero Le ultime

Negli ultimi giorni sono stati riportati contatti tra la Juventus e l'agente di Lewandowski, anche se al momento le trattative sembrano favorire Vlahovic e un altro ex giocatore della stessa squadra. Si parla di possibili movimenti in attacco, con alcune possibilità di acquisto a parametro zero. La situazione attuale riguarda principalmente le decisioni sulla rosa e sulle strategie per la prossima stagione.

di Luca Fioretti Lewandowski Juve, le ultime indiscrezioni sul futuro del reparto offensivo tra i possibili parametri zero e la riconferma di Vlahovic. La dirigenza bianconera continua a pianificare la prossima stagione con alcuni acquisti mirati. Se per il portiere, il primo indiziato sembra essere Alisson, in attacco ci sono un po’ di dubbi e riflessioni in corso in casa Juventus. Il futuro di Robert Lewandowski potrebbe intrecciarsi con il nostro campionato. Il procuratore del centravanti, in uscita dal Barcellona, ha completato un soggiorno esplorativo in Italia per sondare l’interesse dei club di Serie A. Il giocatore è in odore di svincolo e rappresenta una occasione a parametro zero molto allettante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lewandowski Juve: contatti con l’agente del polacco, ma precedenza a Vlahovic e a un altro ex bianconero. Le ultime Notizie correlate Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con l’agente del polacco, ma un altro dirigente rossonero si oppone!Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con l’agente del polacco, ma un altro dirigente rossonero si oppone! Calciomercato Udinese: la rinascita... Lewandowski Juve, non solo i bianconeri sulle tracce del polacco. Anche questo altro club italiano interessato al giocatore. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Lewandowski Juve, anche il Milan sulle tracce del giocatore polacco. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juve, vertice per Lewandowski; ?? Lewandowski: la Juve supera il Milan. Anche De Gea in bianconero?; La Juve vuole costruire un instant team per Spalletti: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva; Milan-Juventus, agente di Lewandowski in tribuna: le ultime. Juve, contatti con Lewandowski per rinforzare l'attaccoLa Juventus punta, in maniera più o meno dichiarata, all'acquisto di un centravanti di razza in vista della sessione estiva di calciomercato. A questo scopo, come riportato ... tuttojuve.com Juve-Milan, svolta Lewandowski: Se ne va dal BarcellonaLewandowski ecco le ultime sul futuro del bomber polacco nel mirino di Milan e Juventus: cosa filtra da Barcellona ... calciomercato.it Fabrizio Ravanelli BOCCIA l’idea Lewandowski per la Juventus: “Secondo me non sarebbe l’uomo giusto per la Juventus, perché manderebbe un messaggio sbagliato a tutta la tifoseria e a tutta la programmazione della Juventus. Si farebbe un passo indietro - facebook.com facebook La mia chiacchierata con @mnowo8, collega di Eleven Sports che ha i diritti tv in Polonia della Serie A: " #Juve e #Spalletti attrazione per #Lewandowski, può essere il Trezeguet di anni fa. Zielinski Mi. Sarebbe piaciuto vederlo in bianconero" x.com