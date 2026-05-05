Il concerto di Levante previsto per il “Dell’Amore – Club Tour 2026” si terrà a Roma, all’Atlantico Live, mercoledì 6 maggio 2026. I biglietti sono già esauriti, segno di un grande interesse per l’evento. La cantante porterà sul palco il suo repertorio, in una serata che si preannuncia molto attesa tra i fan. La data si inserisce nel tour che attraverserà diverse città italiane nei prossimi mesi.

Cosa: Il concerto di Levante per il “Dell’Amore – Club Tour 2026”.. Dove e Quando: Roma, Atlantico Live, mercoledì 6 maggio 2026.. Perché: Un ritorno alle origini nei club con uno show intimo e potente che anticipa il nuovo album.. Il ritorno di Levante sulle scene live non poteva che essere accompagnato da un entusiasmo travolgente. La cantautrice siciliana, ormai romana d’adozione per lunghi periodi della sua carriera, si appresta a calcare il palco dell’ Atlantico il prossimo 6 maggio con un verdetto che non lascia spazio a interpretazioni: sold out. Questo appuntamento capitolino si inserisce all’interno del Dell’Amore – Club Tour 2026, una tournée che sta collezionando il tutto esaurito nelle principali città italiane, da Milano a Torino, passando per Bologna.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Levante conquista l’Atlantico: a Roma è già sold out

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