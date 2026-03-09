Giorgio Poi all’Atlantico | il live sold out a Roma

Il cantautore Giorgio Poi si esibirà all’Atlantico di Roma sabato 14 marzo 2026, portando il suo tour nei club della città. Il concerto ha già registrato il tutto esaurito, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La data rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale, con i fan pronti a vivere l’esperienza dal vivo.

Cosa: Il cantautore Giorgio Poi porta il suo tour nei club sul palco dell’Atlantico.. Dove e Quando: Roma, Atlantico, sabato 14 marzo 2026.. Perché: Un’opportunità imperdibile per immergersi nelle atmosfere dell’ultimo album Schegge, circondati da una band d’eccezione.. La scena musicale italiana si prepara a una serata di grande intensità emotiva e artistica. Sabato 14 marzo, l’Atlantico di Roma accoglierà una tappa fondamentale del nuovo tour nei club di Giorgio Poi, un appuntamento che, come ampiamente prevedibile, ha registrato il sold out. Questo concerto arriva a breve distanza dal successo straordinario ottenuto lo scorso febbraio nello storico locale parigino La Cigale, un palcoscenico di enorme prestigio che ha consacrato, ancora una volta, la caratura internazionale del cantautore. 🔗 Leggi su Ezrome.it

