Roma Tommaso Paradiso conquista il Palazzo | sold out emozionante

Il Palazzo dello Sport di Roma ha registrato il tutto esaurito durante la serata dedicata a Tommaso Paradiso, con un pubblico numeroso che ha riempito la venue. La serata ha visto il cantante esibirsi davanti a migliaia di persone, segnando l’apertura ufficiale del suo nuovo tour nei palazzetti. La performance ha coinvolto il pubblico presente, che ha cantato e applaudito durante tutto l’evento.

Il Palazzo dello Sport di Roma si è trasformato in un immenso coro collettivo durante la serata dedicata a Tommaso Paradiso, segnando l’esordio trionfale del suo tour nei palazzetti. Dopo aver testato il terreno a Gorizia con una tappa zero, il cantante ha fatto registrare il tutto esaurito nella capitale, stringendo un legame viscerale con le 7500 persone presenti in sala. L’atmosfera si è accesa immediatamente con i primi accordi di Sensazione stupenda, dando il via a un viaggio musicale che ha messo in mostra ben 23 brani. Il repertorio è stato un percorso emozionale attraverso la discografia dell’artista, toccando note celebri come Lasciamene un po’, Fine dell’estate, Promiscuità e New York.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, Tommaso Paradiso conquista il Palazzo: sold out emozionante Sanremo 2026 - Tommaso Paradiso canta I romantici Notizie correlate Tommaso Paradiso in concerto a Roma il 18 e 19 aprileA POCHI GIORNI DAL VIA DEL TOUR NEI PALASPORT TOMMASO PARADISO ANNUNCIA NUOVI APPUNTAMENTI ESTIVI Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con... Tommaso Paradiso, nuova versione di “Casa Paradiso” dopo SanremoTommaso Paradiso ripropone “Casa Paradiso” in una nuova edizione a ridosso della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tommaso Paradiso: Le foto del concerto a Roma; Cantando sotto la pioggia arriva a Roma: il grande musical conquista il Teatro Brancaccio. Tommaso Paradiso a Roma, duetto con Franco126 e cori da stadioIl tour nei palazzetti parte con un debutto sold out e un pubblico già in totale sintonia. Tra hit, ospiti e cori da stadio, la serata si trasforma in una vera festa ... tg24.sky.it Paradiso conquista Roma: duetto con Franco126 e cori da stadio, è già sold outDal Palazzo dello Sport esplode la festa: 7.500 fan in delirio, tra hit, emozioni e dichiarazioni d’amore alla città ... giornalelavoce.it Cori contro #Lotito e per la Lazio al concerto di Tommaso Paradiso. Lui esce e risponde: “Se fate cosí…” x.com Cori contro Lotito e per la Lazio al concerto di Tommaso Paradiso. Lui esce e risponde: “Se fate cosí…” - facebook.com facebook