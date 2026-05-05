L'Europa sta organizzando un'operazione di sicurezza nello Stretto di Hormuz. Un cacciamine tedesco si sta dirigendo verso il Mediterraneo, in preparazione a eventuali attività di sminamento. La presenza militare europea si inserisce in un quadro di attenzione crescente verso quella zona strategica. Finora, non sono stati annunciati interventi immediati, ma le autorità europee monitorano attentamente la situazione.

L'Europa si sta muovendo collegialmente in previsione di una possibile attività di sminamento nello Stretto di Hormuz. Dopo il segnale di apertura dato dall'Italia il 23 aprile, la Germania ha dato ordine a un cacciamine, il “Fulda”, di spostarsi nel Mediterraneo come preposizionamento in vista di una possibile missione nello Stretto. L’Italia pronta a fornire due cacciamine e unità di scorta. Come accennato, Roma si è detta pronta a schierare fino a quattro navi, tra cui due dragamine, nell'ambito di una missione internazionale per bonificare lo Stretto di Hormuz dalle mine navali iraniane, come dichiarato dal capo di stato maggiore della Marina ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto a fine aprile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Europa si muove per la sicurezza di Hormuz: cacciamine tedesco in rotta per il Mediterraneo

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