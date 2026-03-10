Lo Stretto di Hormuz è stato chiuso, costringendo le navi gasiere a cambiare rotta. Europa e Asia stanno affrontando difficoltà nel reperire gas naturale liquefatto a causa dell’interruzione delle spedizioni, che ha bloccato un quinto delle forniture mondiali. La situazione ha provocato tensioni tra i paesi acquirenti, mentre le rotte marittime sono state riorganizzate per evitare la zona.

Gli acquirenti asiatici ed europei di energia stanno lottando per reperire gas naturale liquefatto dopo che la guerra in Medio Oriente ha bloccato le spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz, congelando un quinto delle forniture globali. A dimostrazione dell'intensificarsi della competizione per il Gnl da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l'Iran, alcune navi gasiere hanno improvvisamente cambiato rotta mentre navigavano verso l'Europa, dirigendosi invece verso l'Asia. È quanto trapela dai dati di monitoraggio delle navi analizzati dal Financial Times. La maggior parte del Gnl prodotto in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti viene solitamente trasportato attraverso lo stretto di Hormuz verso l'Asia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stretto di Hormuz chiuso, navi gasiere cambiano rotta: Europa e Asia in guerra per il Gnl

