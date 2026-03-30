I tifosi della squadra locale esprimono piena fiducia nell'allenatore, affermando che può portare alla salvezza. Sostengono che il derby contro Carrara sia una partita da vincere e dichiarano di credere nel miracolo, aggiungendo che non molleranno mai. Tra i sostenitori, c'è anche chi avrebbe voluto essere presente alla gara, definendola un vero peccato non poter partecipare.

"Con D’Angelo crediamo nel miracolo, tutti insieme ce la possiamo fare. Noi non molleremo mai". È un grido di battaglia quello dei tifosi aquilotti, determinati a non ammainare la bandiera della speranza: "A Carrara dobbiamo vincere, un vero peccato non poterci essere". Esalta il ritorno dell’Omone Ilaria Fascendini: "Bentornato a casa mister D’Angelo! Una fortuna il ritorno del nostro caro mister, se non fosse stato esonerato non ci ritroveremmo in questa situazione drammatica. Crederò fino alla fine nella salvezza, sarebbe importante vincere a Carrara. Un vero peccato il divieto di trasferta". Dello stesso avviso Paolo Gnaga: "Sono contento del ritorno di D’Angelo, mi era dispiaciuto il suo allontanamento, una scelta sbagliata perché in quel momento la squadra stava crescendo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Piena fiducia a D’Angelo. "Può portarci alla salvezza. Carrara derby da vincere»

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