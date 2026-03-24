Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov ha affermato che la Russia continuerà a fornire supporto a Cuba, compresa l’assistenza finanziaria. Lo ha dichiarato durante una riunione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Gorchakov. “Continueremo a fornire all’Avana l’assistenza e il supporto necessari, compreso l’aiuto finanziario. L’assistenza umanitaria è fondamentale per i nostri amici cubani in questa fase”, ha sottolineato Lavrov, citato dall’agenzia Tass. Il ministro degli Esteri russo ha inoltre dichiarato che Mosca è preoccupata per la pressione esterna su Cuba che si sta intensificando. “L’escalation delle tensioni intorno a Cuba, che sta subendo una crescente pressione esterna, è motivo di seria preoccupazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nuovo blackout a Cuba, isola al buio. Mosca come ai tempi dell’Unione sovietica: “Forniremo il sostegno necessario”

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