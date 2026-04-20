Pasolini mette tutti d’accordo | sì al murales a Donna Olimpia

Nel quartiere di Donna Olimpia, Pasolini ha espresso il proprio favore per l'installazione di un murales. Quel luogo, per il poeta e regista, rappresenta uno dei punti di osservazione sulla città e sulla vita della borgata nel secondo dopoguerra. La zona, che si trova nella capitale, è stata al centro di riflessioni legate alla rinascita urbana e alle trasformazioni sociali del periodo.