Pasolini mette tutti d’accordo | sì al murales a Donna Olimpia
Nel quartiere di Donna Olimpia, Pasolini ha espresso il proprio favore per l'installazione di un murales. Quel luogo, per il poeta e regista, rappresenta uno dei punti di osservazione sulla città e sulla vita della borgata nel secondo dopoguerra. La zona, che si trova nella capitale, è stata al centro di riflessioni legate alla rinascita urbana e alle trasformazioni sociali del periodo.
Il quartiere di Donna Olimpia è stato, per Pasolini, un punto d’osservazione sulla città. Meglio, sulla borgata, sulla vita del secondo dopoguerra, sulla Capitale che rinasce dalle macerie.Pasolini e MonteverdeA Monteverde, Pasolini ha trascorso buona parte gli anni vissuti a Roma, prima in via.🔗 Leggi su Romatoday.it
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